В ФИФА изучают второе видео со словами Виды «слава Украине» и «Белград, гори»

ФИФА рассматривает видео с фразой защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украине! Белград, гори». Предполагается, что, как и первый ролик, оно было снято после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией (2:2, 4:3 пен.).

По завершении игры в интернете появилось видео, на котором Вида вместе с членом делегации хорватской команды Огненом Вукоевичем обращаются к своим друзьям из Украины. Вида при этом скандирует «слава Украине!».

Руководство Хорватского футбольного союза позднее сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации. Вида избежал наказания, отделавшись предупреждением от ФИФА.

В понедельник вечером в социальных сетях распространилось еще одно видео, на котором Вида повторяет фразу «слава Украине!», а также «Белград, гори!».

В ФИФА подтвердили, что данная ситуация уже изучается.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Видео: Youtube-канал World News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»