В ФИФА изучают второе видео со словами Виды «слава Украине» и «Белград, гори»

ФИФА рассматривает видео с фразой защитника сборной Хорватии Домагоя Виды «Слава Украине! Белград, гори». Предполагается, что, как и первый ролик, оно было снято после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией (2:2, 4:3 пен.).
По завершении игры в интернете появилось видео, на котором Вида вместе с членом делегации хорватской команды Огненом Вукоевичем обращаются к своим друзьям из Украины. Вида при этом скандирует «слава Украине!».
Руководство Хорватского футбольного союза позднее сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации. Вида избежал наказания, отделавшись предупреждением от ФИФА.
В понедельник вечером в социальных сетях распространилось еще одно видео, на котором Вида повторяет фразу «слава Украине!», а также «Белград, гори!».
В ФИФА подтвердили, что данная ситуация уже изучается.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC
Видео: Youtube-канал World News