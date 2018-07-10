«Спартак» поборется с ЦСКА за Абеля Эрнандеса

«Спартак» вступил в борьбу за нападающего Абеля Эрнандеса. Красно-белые намерены перехватить экс-форварда «Халл Сити» у ЦСКА и уже контактировали с представителями игрока.
По информации источника, на данный момент «Спартак» лидирует в гонке за уругвайца.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уже согласовал 4-летний контракт с Эрнандесом, который является свободным агентом.
В прошлом сезоне 27-летний уругвайский футболист провел в английском Чемпионшипе 10 матчей, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу. Но большую часть чемпионата форвард пропустил из-за тяжелой травмы.
Первую половину сезона Эрнандес работал под руководством Леонида Слуцкого, бывшего тренера ЦСКА.
На счету форварда также 27 матчей за сборную Уругвая, в которых он забил 11 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.it