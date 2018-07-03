УЕФА снова займется делом «ПСЖ» о нарушении финансового фэйр-плей

Автор: Юлия Древова 0

УЕФА займется пересмотром дела о нарушении правил финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ». Французский клуб может вновь попасть под санкции. 

В Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) решили направить дело в отношении финансовых махинаций «ПСЖ» на повторное рассмотрение. Производство, начатое 1 сентября 2017 года, было закрыто из-за выполнения клубом условий, выставленных УЕФА. Руководство продало игроков на сумму 159 млн евро.

Обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей было предъявлено французам после покупки форварда «Барселона» Немара и нападающего « Монако» Киллиана Мбаппе.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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