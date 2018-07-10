Паоло Мальдини может стать техническим директором в «Милане»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Паоло Мальдини

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини может в ближайшее время вернуться в клуб и занять должность в его структуре. В стане итальянцев начинается перестройка в руководстве, связанная с переходом клуба в собственность фонда Elliott Management.

Главные лица фонда в настоящий момент рассматривают различные кандидатуры на руководящие должности в «Милане», одной из которых оказался Мальдини. Экс-футболисту уже предложили занять пост технического директора клуба.

Мальдини провел в «Милане» всю профессиональную карьеру. В период с 1984 по 2009 год защитник семь раз становился чемпионом Италии, один раз выигрывал Кубок и пять раз – Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Milan News

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