Артур Рамос — новый игрок «Барселоны»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Артур Рамос

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Гремио» Артура Рамоса. Сумма трансфера составила 31 миллион евро, еще € 9 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Артур подписал с «Барселоной» контракт сроком на шесть лет, сумма отступных в его соглашении составляет € 400 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Артур принял участие в 7 матчах в составе «Гремио», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В прошедшем сезоне «Барселона» финишировала на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры, а также завоевала Кубок Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Видео: Официальный твиттер «Барселоны»

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