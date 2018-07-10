Артур Рамос — новый игрок «Барселоны»

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Гремио» Артура Рамоса. Сумма трансфера составила 31 миллион евро, еще € 9 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Артур подписал с «Барселоной» контракт сроком на шесть лет, сумма отступных в его соглашении составляет € 400 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Артур принял участие в 7 матчах в составе «Гремио», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
👋 Welcome @arthurmeloreal! Bem-vindo!
⚽️ #EnjoyArthur
🔵🔴 #EnjoyBarça pic.twitter.com/18YQ4uOXjW
— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 9, 2018
В прошедшем сезоне «Барселона» финишировала на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры, а также завоевала Кубок Испании.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Видео: Официальный твиттер «Барселоны»