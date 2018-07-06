«Севилья» выступает против изменения формата Суперкубка Испании

Президент «Севильи» Хосе Кастро отказывается от нового формата проведения Суперкубка Испании. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и «Барселона» предложили сыграть один матч на нейтральной территории в марокканском Танжере.

Традиционно два матча этого турнира проходили на полях каждой из команд.

«Мы отказываемся от предложения сыграть только один матч. Хотим провести две игры — 5 и 12 августа, потому что у нас есть обязательство перед нашими болельщиками.

Если RFEF скажет нам, что матч состоится 12 августа в Танжере, мы согласимся, так как хотим побороться за Суперкубок», — отметил Кастро.

За Суперкубок Испании должны бороться победитель чемпионата и обладатель Кубка страны. В связи с тем, что обладательницей обоих титулов в сезоне-2017/2018 стала «Барселона», ей в соперники определили «Севилью» — финалист Кубка Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca