Хорват Домогой Вида может перейти в «Ливерпуль»

Автор: Владимир Шевелев 0

Vida Lovren

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль» и лично главный тренер команды Юрген Клопп.

Немецкий специалист уверен, что Вида успешно адаптируется в новом клубе, поскольку за красных выступает его партнер по хорватской сборной Деян Ловрен.

«Ливерпуль» готов потратить на приобретение Виды 13,5 миллионов евро, однако «Бешикташ» может увеличить цену на игрока в связи с его успешным выступлением на чемпионате мира – 2018.

29-летний защитник перебрался в турецкий клуб зимой этого года из киевского «Динамо», в котором он провел пять лет.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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