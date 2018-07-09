Хорват Домогой Вида может перейти в «Ливерпуль»

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль» и лично главный тренер команды Юрген Клопп.

Немецкий специалист уверен, что Вида успешно адаптируется в новом клубе, поскольку за красных выступает его партнер по хорватской сборной Деян Ловрен.

«Ливерпуль» готов потратить на приобретение Виды 13,5 миллионов евро, однако «Бешикташ» может увеличить цену на игрока в связи с его успешным выступлением на чемпионате мира – 2018.

29-летний защитник перебрался в турецкий клуб зимой этого года из киевского «Динамо», в котором он провел пять лет.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»