«Спартак» не включил Самюэля Жиго в заявку на Лигу Европы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Спартак» опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы. В список А вошли 24 футболиста. Молодые воспитанники клуба будут внесены в список Б, который будет сформирован позже, ближе к началу группового этапа еврокубка.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев, Марко Петкович.

Полузащитники: Жано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Отметим, что в заявку не вошел защитник Самюэль Жиго, получивший разрыв крестообразных связок колена.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»

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