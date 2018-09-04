«Спартак» не включил Самюэля Жиго в заявку на Лигу Европы

«Спартак» опубликовал заявку на групповой этап Лиги Европы. В список А вошли 24 футболиста. Молодые воспитанники клуба будут внесены в список Б, который будет сформирован позже, ближе к началу группового этапа еврокубка.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев, Марко Петкович.

Полузащитники: Жано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Отметим, что в заявку не вошел защитник Самюэль Жиго, получивший разрыв крестообразных связок колена.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»