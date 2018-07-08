Хавбек «ПСЖ» Гжегож Крыховяк заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»

Несколько клубов претендуют на полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка. Среди соискателей — представители РФПЛ.

«Спартак» и «Локомотив» включились в борьбу за 28-летнего хавбека, которым также интересуются «Севилья» и «Фулхэм».

Минувший сезон Крыховяк провел на правах аренды в «Вест Бромвиче», где сыграл в 27 матчах, сделал две голевых передачи и вылетел с клубом из АПЛ.

На ЧМ-2018 за сборную Польши он провел все три игры на групповой стадии и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»