После продажи Ярмоленко «Боруссия» намерена приобрести Заа из «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может продолжить карьеру в Германии. Дортмундская «Боруссия» намерена сделать предложение о покупке 25-летнего ивуарийца в случае продажи Андрея Ярмоленко.
Напомним, ранее стало известно, что Ярмоленко близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед» за 20 миллионов евро. В ближайшее время украинец должен пройти медобследование и получить разрешение на работу в Англии.
Ожидается, что приобретение Заха обойдется «Боруссии» в 22,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Заа провел за «Кристал Пэлас» 29 игр, забил 9 мячей и отдал три голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС