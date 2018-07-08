После продажи Ярмоленко «Боруссия» намерена приобрести Заа из «Кристал Пэлас»

Автор: Владимир Шевелев 0

Уилфред Заа

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может продолжить карьеру в Германии. Дортмундская «Боруссия» намерена сделать предложение о покупке 25-летнего ивуарийца в случае продажи Андрея Ярмоленко.

Напомним, ранее стало известно, что Ярмоленко близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед» за 20 миллионов евро. В ближайшее время украинец должен пройти медобследование и получить разрешение на работу в Англии.

Ожидается, что приобретение Заха обойдется «Боруссии» в 22,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Заа провел за  «Кристал Пэлас» 29 игр, забил 9 мячей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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