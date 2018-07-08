Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Суареса и продал Кавани

Форвард «ПСЖ» Неймар решил позаботиться об укреплении состава. Бразилец желает, чтобы его экс-одноклубник по «Барселоне» Луис Суарес перешел в парижский клуб.

Неймар полагает, что ему придется остаться в Париже еще на один сезон. Поэтому он хочет, чтобы его второй сезон в «ПСЖ» выдался более успешным, чем первый.

26-летний бразилец хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Луиса Суареса из «Барсы», а форвард Эдинсон Кавани покинул клуб, сообщает Sport.es.

Напомним, летом 2017-го Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». В сезоне-2017/18 парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а сам бразилец пропустил несколько месяцев из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»