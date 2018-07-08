За лозунг «Слава Украине» хорват Вида получил от ФИФА лишь предупреждение

Защитнику сборной Хорватии Домагою Виде вынесено предупреждение от ФИФА. Он получил его за поведение после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 пен.).

После игры 29-летний футболист вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине, давай, давай!»

Позднее Вида заявил, что это видео – шутка.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», – сказал представитель ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»