За лозунг «Слава Украине» хорват Вида получил от ФИФА лишь предупреждение

Автор: Владимир Шевелев 0

Домагой Вида

Защитнику сборной Хорватии Домагою Виде вынесено предупреждение от ФИФА. Он получил его за поведение после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России (2:2, 4:3 пен.).

После игры 29-летний футболист вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Украине, давай, давай!»

Позднее Вида заявил, что это видео – шутка.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», – сказал представитель ФИФА.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аргентина и Португалия вылетели с ЧМ-2018, ФИФА прекратила сотрудничать с Диего Марадоной, Квинси Промес признался в избиении жены. Главные новости дня

Gazinskiy

Юрий Газинский: «Акинфеев — это машина»

Mourinho

Жозе Моуринью: «Англия сыграет со Швецией. Потом, возможно, с Россией или Хорватией. Это 100-процентный шанс выйти в финал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 