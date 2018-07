НАТО: «Оставшиеся на чемпионате мира по футболу сборные относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!»

Все полуфиналисты ЧМ-2018 являются членами НАТО. Объединение стран поздравило сборные с выходом в 1/2 финала чемпионата мира.

«Оставшиеся на чемпионате мира по футболу сборные относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!», – говорится в сообщении.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI

— NATO (@NATO) July 7, 2018