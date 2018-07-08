«Реал» может объявить об уходе Криштиану Роналду во вторник

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Cristiano Ronaldo

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду близок к переходу в «Ювентус». Президент мадридского клуба Флорентино Перес объявит об уходе 33-летнего португальца во вторник, во время заседания совета директоров «Реала».

Руководство «Реала» позволит 33-летнему нападающему перейти в «Ювентус» за 100 млн евро при условии, что португалец выступит с публичным заявлением, в котором признает, что желание сменить клуб — это целиком и полностью его решение.

Дело в том, что сумма в 100 млн евро, за которую мадридцы готовы расстаться со своим лучшим бомбардиром в истории, не прописана пунктом в контракте, а является лишь джентльменским соглашением, подписанным сторонами в январе и не имеющим юридической силы.

В минувшем сезоне Роналду сыграл в 27 матчах, в которых забил 26 голов и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mediaset Premium

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