Полузащитник Александр Самедов сообщил, что завершил выступления за сборную России. Футболист сделал заявление после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против команды Хорватии.

Это был мой последний матч за сборную», – заявил Самедов.

Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.

Спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/S1kLyQyQuU — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

А ведь Самедова могло и не быть в этой сборной. По отцу футболист имеет азербайджанские корни, поэтому до вызова в национальную команду России он отклонил неоднократные приглашения в сборную Азербайджана. Как сам футболист призвался после своего дебюта в составе россиян, он не рассматривал вариант выступления за азербайджанскую команду.

«Да, представители сборной Азербайджана обращаются ко мне в течение долгих лет. Они приезжали, мы встречались с ними. Но я всегда говорил, что мне нет смысла выступать за азербайджанскую команду. И там об этом знают», — рассказывал Самедов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер сборной России