Сергей Игнашевич: «Это была славная охота. Крепко обнимаю вас»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры. Футболист написал об этом в своем Instagram.

«Вот и все. Очень сложно осознать, что это было… Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота… Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич», – такую запись опубликовал 38-летний игрок.

Вчера Игнашевич провел все 120 минут в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии и реализовал послематчевый пенальти. Напомним, сборная России покинула розыгрыш турнира, проиграв хорватам (2:2, по пен. — 3:4).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный Instagram-аккаунт Сергея Игнашевича