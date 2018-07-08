Сергей Игнашевич: «Это была славная охота. Крепко обнимаю вас»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры. Футболист написал об этом в своем Instagram.
«Вот и все. Очень сложно осознать, что это было… Идет бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому спасибо за теплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота… Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич», – такую запись опубликовал 38-летний игрок.
Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было… Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота… Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич
Вчера Игнашевич провел все 120 минут в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии и реализовал послематчевый пенальти. Напомним, сборная России покинула розыгрыш турнира, проиграв хорватам (2:2, по пен. — 3:4).
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный Instagram-аккаунт Сергея Игнашевича