Федор Смолов: «Мамаеву писем не пишу»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов после презентации росписи «РЖД Арены» в исполнении известного художника Покраса Лампаса отправил пожелания своему другу Павлу Мамаеву. Презентация состоялась 8 ноября.

«Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачного стечения обстоятельств, чтобы все скорее нормализовалось. Все же, к сожалению, это не самая благоприятная ситуация. в которой ребята оказались»

Следствие по Кокорину и Мамаеву продлено до 8 февраля

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Фото: Instagram Федора Смолова
Источник: Еженедельник «Футбол»

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