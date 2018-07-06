Джастин Клюйверт будет играть в «Роме» под 34-м номером в честь Абдельхака Нури

Автор: Юлия Древова 0

Джастин Клюйверт

Джастин Клюйверт, перешедший в «Рому», взял в новой команде 34-й номер. Под ним выступал его бывший партнер по «Аяксу» Абдельхак Нури, который по-прежнему остается в искусственной коме.

«Почему 34? Это номер Аппи. Мои молитвы и мой номер обращены к тебе, друг и брат, который многому меня научил», – отметил Клюйверт-младший.

21-летний полузащитник амстердамского клуба Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» 8 июля 2017 года. У молодого человека произошло необратимое повреждение мозга после сердечного приступа.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Рома»

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