Джастин Клюйверт будет играть в «Роме» под 34-м номером в честь Абдельхака Нури

Джастин Клюйверт, перешедший в «Рому», взял в новой команде 34-й номер. Под ним выступал его бывший партнер по «Аяксу» Абдельхак Нури, который по-прежнему остается в искусственной коме.

«Почему 34? Это номер Аппи. Мои молитвы и мой номер обращены к тебе, друг и брат, который многому меня научил», – отметил Клюйверт-младший.

21-летний полузащитник амстердамского клуба Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» 8 июля 2017 года. У молодого человека произошло необратимое повреждение мозга после сердечного приступа.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Рома»