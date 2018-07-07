Андрей Ярмоленко пройдет медосмотр в «Вест Хэме»

Автор: Владимир Шевелев 0

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко может покинуть дортмундскую «Боруссию». В украинском вингере заинтересован «Вест Хэм Юнайтед».

Руководство лондонцев предложило дортмундской «Боруссии» 20 миллионов евро за Андрея Ярмоленко. По информации источника, трансфер близок к завершению. Ярмоленко осталось лишь пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии.

Напомним, украинец перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 25 миллионов евро. Действующий контракт форварда с клубом из Дортмунда рассчитан до конца сезона-2020/21.

«Вест Хэм» сейчас тренирует Мануэль Пеллегрини, который ранее работал с «Реалом» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что Боруссия» освободила Ярмоленко от тренировок, чтобы он мог провести переговоры с другим клубом.

В минувшем сезоне Ярмоленко провел за «Боруссию» 18 игр в Бундеслиге, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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