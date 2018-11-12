Олег Кононов о Денисе Глушакове: «Капитана выберут игроки»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, видит ли он в команде защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова. Также Кононов ответил на реплику о том, что Глушаков якобы ведет плетет заговоры против тренеров и это укрепилось в общественном сознании.

«Я уже сказал об этом. С каждым я буду беседовать и работать. Тренировки? Моя задача, чтобы каждый игрок прогрессировал. Трансферная политика? Я не буду говорить на эту тему в данный момент. Для меня самое главное — включиться в работу и делать свое дело. О трансферах расскажу по окончании чемпионата, если разрешит руководство.

Будем ли меня капитана? Я всегда давал возможность выбирать капитана игрокам. Общественное сознание… Для меня как для тренера самое главное — реальность.

Если отойти от фамилий футболистов, то в моем понимании всегда должен быть контакт между тренером и игроком. Если есть нарушение в таком контакте, то виноват тренер. Это мое мнение. Я с таким сталкивался и всегда брал вину на себя», – заявил Кононов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru