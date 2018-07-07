Сборная Швеции была эвакуирована из самарского отеля из-за угрозы пожара

Автор: Дмитрий Темников 0

Швеция

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Швеции экстренно покинули отель в Самаре. Причиной тому послужила угроза пожара. 

В 8:00 по местному времени в гостинице сработала пожарная сигнализация. Шведам пришлось покидать территорию отеля по пожарной лестнице. Позже выяснилось, что тревога была ложной, и члены скандинавской сборной вернулись в свои номера.

Напомним, сегодня в Самаре пройдет четвертьфинальный матч ЧМ-2018, в котором Швеция сыграет с Англией. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

 

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