Сборная Швеции была эвакуирована из самарского отеля из-за угрозы пожара

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Швеции экстренно покинули отель в Самаре. Причиной тому послужила угроза пожара.

В 8:00 по местному времени в гостинице сработала пожарная сигнализация. Шведам пришлось покидать территорию отеля по пожарной лестнице. Позже выяснилось, что тревога была ложной, и члены скандинавской сборной вернулись в свои номера.

Напомним, сегодня в Самаре пройдет четвертьфинальный матч ЧМ-2018, в котором Швеция сыграет с Англией. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail