«Реал» не продаст Криштиану Роналду «Ювентусу» дешевле 130 млн евро

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Cristiano Ronaldo

«Ювентус» продолжает переговоры с «Реалом» о трансфере форварда Криштиану Роналду. Президент мадридского клуба Флорентино Перес требует за 33-летнего португальца 150 миллионов евро.

Вместе с тем близкий к ситуации источник утверждает, что Перес готов снизить цену до 130 млн.

Ранее сообщалось, что, по джентльменскому соглашению Роналду с «Реалом», отступные за нападающего для непринципиальных соперников мадридского клуба составляют 100 млн.

В минувшем сезоне Роналду сыграл в 27 матчах, в которых забил 26 голов и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: La Stampa

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