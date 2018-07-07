«Реал» не продаст Криштиану Роналду «Ювентусу» дешевле 130 млн евро

«Ювентус» продолжает переговоры с «Реалом» о трансфере форварда Криштиану Роналду. Президент мадридского клуба Флорентино Перес требует за 33-летнего португальца 150 миллионов евро.

Вместе с тем близкий к ситуации источник утверждает, что Перес готов снизить цену до 130 млн.

Ранее сообщалось, что, по джентльменскому соглашению Роналду с «Реалом», отступные за нападающего для непринципиальных соперников мадридского клуба составляют 100 млн.

В минувшем сезоне Роналду сыграл в 27 матчах, в которых забил 26 голов и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: La Stampa