ЧМ-2018. 1/4 финала. Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Во втором матче 1/4 финала чемпионата мира встречались сборная Бразилии и сборная Бельгии. Бельгийцы обыграли бразильцев и вышли в 1/2 финала мундиаля, где сыграют со сборной Франции.

ЧМ-2018. 1/4 финала

БРАЗИЛИЯ — БЕЛЬГИЯ — 1:2 (0:2)

Казань. 6 июня.

Стадион «Казань Арена». 42 873 зрителя.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Бразилия: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто, 73), Коутинью, Виллиан (Фирмино, 46), Неймар, Жезус (Коста, 58).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли (Вермален, 83) , Э. Азар, Лукаку (Тилеманс, 87).

Голы: 0:1 — Фернандиньо (13 — автогол), 0:2 — Де Брюйне (31), 1:2 — Аугусто (76).

Предупреждения: Алдервейрелд (48), Менье (71), Фернандиньо (85), Фагнер (90).

26 (9) удары (в створ) 8 (3)

14 фолы 16

8 угловые 4

1 офсайды 0

57 % владения мячом 43

Бразилия и Бельгия сыграли друг с другом в пятый раз. Единственная встреча на чемпионате мира была в 1/8 финала ЧМ-2002, тогда бразильцы выиграли у бельгийцев со счетом 2:0, а затем стали победителями турнира. В этом матче сильнее оказалась Бельгия. В начале встречи гол в свои ворота забил Фернандиньо.