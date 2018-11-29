Фанат «Спартака» выбежал на поле и накинулся на Дениса Глушакова

Болельщик «Спартака» выбежал на поле по ходу матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида». Сама встреча закончилась поражением хозяев — 1:2.

Во втором тайме встречи фанат подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и начал что-то говорить. За Дениса заступились партнеры по команде, после чего стюарды вывели болельщика за пределы поля.

Выбежал болельщик, хотел напасть на Глушакова. Первым защитил Глушакова Луис Адриано, а потом и вся команда. Господи, стыд-то какой. pic.twitter.com/fgSVWGggpb — Mike Goncharov (@gribo4ki) November 29, 2018

«Это не болельщик, это ребенок. Понимаете, чем все это заканчивается. Это заканчивается все тем, что дети, набравшись всякой ерунды из интернетов… Вот чем это все заканчивается», – прокомментировал инцидент комментатор Георгий Черданцев в ходе трансляции.

Напомним, болельщики «Спартака» после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера регулярно проводят акции против участия Глушакова в матчах, используя при этом ненормативную лексику и оскорбительные кричалки.

После поражения от австрийской команды «Спартак» переместился на 3-е место в группе G. У московской команды 5 очков.

Фото: твиттер Фратрия

Источник: МАТЧ ТВ