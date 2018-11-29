Фанат «Спартака» выбежал на поле и накинулся на Дениса Глушакова

Автор: Роман Шлуинский 0

Болельщик «Спартака» выбежал на поле по ходу матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы против «Рапида». Сама встреча закончилась поражением хозяев — 1:2.

Во втором тайме встречи фанат подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову и начал что-то говорить. За Дениса заступились партнеры по команде, после чего стюарды вывели болельщика за пределы поля.

«Это не болельщик, это ребенок. Понимаете, чем все это заканчивается. Это заканчивается все тем, что дети, набравшись всякой ерунды из интернетов… Вот чем это все заканчивается», – прокомментировал инцидент комментатор Георгий Черданцев в ходе трансляции.

Напомним, болельщики «Спартака» после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера регулярно проводят акции против участия Глушакова в матчах, используя при этом ненормативную лексику и оскорбительные кричалки.

После поражения от австрийской команды «Спартак» переместился на 3-е место в группе G. У московской команды 5 очков.

Фото: твиттер Фратрия
Источник: МАТЧ ТВ

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