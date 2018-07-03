«Ювентус» предлагает за Криштиану Роналду 120 млн евро

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду этим летом может сменить клуб. «Ювентус» заинтересован в приглашении 33-летнего португальца. Туринцы знают о конфликте Роналду с руководством мадридцев и уже ведут работу над трансфером.

Итальянцы уже достигли устной договоренности с игроком об условиях контракта до 2022 года, по которому Роналду будет зарабатывать 30 миллионов евро в год.

В соглашении пятикратного обладателя «Золотого мяча» с «Реалом» прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро, однако у игрока с клубом есть договоренность о существенном снижении этой суммы, если речь не идет о переходе к прямому конкуренту.

«Ювентус» связался с «Реалом» и выразил готовность заплатить за Роналду 120 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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