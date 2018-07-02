Деян Ловрен: «Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти Россию»

Автор: Дмитрий Темников 0

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о будущем сопернике своей национальной команды по четвертьфиналу чемпионата мира — России. Футболист заявил об уважении к игрокам Станислава Черчесова. 

«Мы уважаем сборную России, которая выбила с чемпионата мира Испанию. Российские футболисты доказали, что нет ничего невозможного. Они заслужили путевку в четвертьфинал. Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти эту команду», – сказал Ловрен.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде хорваты обыграли датчан (1:1; по пен — 3:2). Теперь игроки Златко Далича сыграют с Россией в Сочи, матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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