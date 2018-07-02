Президент Королевской испанской футбольной федерации: «Увольнение Лопетеги? Когда ты принимаешь решение, ты должен сохранять спокойствие»

Автор: Дмитрий Темников 0

Хулен Лопетеги

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес высказался об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ-2018. Рубиалес заявил, что не считает отстранение Лопетеги ошибкой. 

«Нужно перевернуть эту страницу. Когда ты принимаешь решение, ты должен сохранять спокойствие. Все руководство федерации и я лично абсолютно уверены, что двигаемся в верном направлении.

Для нас это тяжелый день, поскольку мы покидаем турнир, но делаем это с чувством, что мы лучше команды, которая вышла в следующий раунд. Но мы поздравляем сборную России. Мы умеем проигрывать и побеждать», — заявил глава RFEF.

Во время ЧМ-2018 Испанией руководил Фернандо Йерро. На данный момент неизвестно, продолжит ли он работу в национальной команде.

Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard 

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