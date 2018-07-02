Сборная России сыграет со сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2018. Соперниками России стали хорваты, которые одолели датчан по пенальти на стадионе «Нижний Новгород».

Хорватия вышла в 1/4 финала мундиаля, где встретится со сборной России, которая одолела в 1/8 финала Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти). Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Первой парой стали сборные Франции и Уругвая, которые встретятся в Нижнем Новгороде 6 июля.

ЧМ — 2018 проходит в 11 городах России. Турнир принимают: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Калининград, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Месси

Хорватия разгромила Аргентину, Франция вышла в плей-офф, Фред перешел в «МЮ». Главные новости дня

Чемпионат мира по футболу. Россия — Египет — 3:1 Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19 июня 2018 г.

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 1 июля

Аргентина и Португалия вылетели с ЧМ-2018, ФИФА прекратила сотрудничать с Диего Марадоной, Квинси Промес признался в избиении жены. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 