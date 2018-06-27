Калиду Кулибали: «Наши танцы? Сенегальцы даже на ЧМ должны оставаться собой»

Автор: Юлия Древова 0

Кулибали

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, как танцевальные традиции их народа помогают футболистам на ЧМ-2018. Для сенегальцев на турнире важно сохранить свою культурную идентичность.

«Перед матчем в Екатеринбурге наши футболисты вышли на тренировку и начали танцевать. Когда они забивают в играх, они тоже танцуют. Что это за танец и кто это все придумал? Можно сказать, что это ритуал. Мы любим танцевать, это в нашей крови, в нашей культуре. Я не думаю, что мы должны менять свой образ жизни здесь, мы все равно должны оставаться собой. Мы должны показать, что мы сенегальцы, и при этом мы все равно серьезно подходим к играм», — отметил Кулибали.

Сборная Сенегала в последней игре группового этапа встретится со сборной Колумбии. Матч пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

Пресс-конференция главного тренера сборной Сенегала Алью Сиссе и Калиду Кулибали

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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