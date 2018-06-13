17-летний хавбек «ПСЖ» Ясин Адли отказался от перехода в «Арсенал»

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Ясин Адли отклонит предложение «Арсенала». Помимо лондонского клуба Адли интересуются «Бавария» и «Реал».

Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери, возглавлявший ранее парижский клуб, заинтересован в 17-летнем игроке юношеской сборной Франции.

Однако спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике заверил Адли, что у него будет больше игровой практики, и тот дал согласие на продление контракта с клубом.

В минувшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» лишь один матч, отыграв 8 минут в заключительном туре лиги 1 с «Каном» (0:0).

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com