17-летний нападающий АИК может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за нападающего АИК Александера Исака. На самого молодого автора гола в истории швецкого футбола также претендует «Реал».
Ранее сообщалось о достигнутой договоренности, в рамках которой 17-летний форвард за 10 миллионов евро должен был перейти в «Реал». Однако футболист может склониться к варианту продолжения карьеры в немецком клубе.
Исак полагает, что в «Боруссии» у него будет больше шансов заиграть.
Если трансфер состоится, то АИК получит 82 миллиона шведских крон (8,65 миллиона евро).
Александер Исак принял участие в 24 матчах чемпионата Швеции в которых отметился 10 забитыми мячами.
Фото: Global Look Press
Источник: Expressen