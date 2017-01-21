17-летний нападающий АИК может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за нападающего АИК Александера Исака. На самого молодого автора гола в истории швецкого футбола также претендует «Реал».

Ранее сообщалось о достигнутой договоренности, в рамках которой 17-летний форвард за 10 миллионов евро должен был перейти в «Реал». Однако футболист может склониться к варианту продолжения карьеры в немецком клубе.

Исак полагает, что в «Боруссии» у него будет больше шансов заиграть.

Если трансфер состоится, то АИК получит 82 миллиона шведских крон (8,65 миллиона евро).

Александер Исак принял участие в 24 матчах чемпионата Швеции в которых отметился 10 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Expressen