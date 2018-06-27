Раннее начало матча между сборными Германии и Южной Кореи нанесет ущерб немецкой экономике

Автор: Юлия Древова 0

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Из-за игры последнего тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Южная Корея немецкая экономика потеряет 200 млн евро. Матч начнется в то время, когда большинство немцев еще будут на работе.

Институт экономики утверждает, что немецкие предприниматели недосчитаются от 130 до 200 млн евро. Игра начнется в 16:00 по Берлину, а это значит, что всего лишь 30% сотрудников по всей стране будут работать после этого времени.

Однако исследователи подчеркивают, что совместный просмотр футбола с коллегами усиливает командный дух в коллективе и повышает продуктивность работников в последующие дни.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Deutsche Welle

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