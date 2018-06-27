Премьер-министр Албании собирает средства на штраф Джаки и Шакири за жест с орлом

Автор: Юлия Древова 0

Премьер-министр Албании Эди Рама начал сбор денег на оплату штрафа ФИФА швейцарским футболистам Граниту Джаке и Джердану Шакири. Игроки были наказаны за то, что в матче со сборной Сербии (2:1) на ЧМ-2018 показали албанского орла.

Рама в своем фэйсбуке агитирует албанцев собирать средства, чтобы оплатить штраф Джаки, Шакири и Штефана Лихтштайнера, который также продемонстрировал этот жест.

Джаку и Шакири, появившегося на поле в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Косово, за демонстрацию политических взглядов оштрафовали на 10 тыс швейцарских франков, Лихтштайнера – на 5 тыс.

Напомним, что Косово является частично признанным государством.

Фото: Global Look Press
Источник: фэйсбук Эди Рамы

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