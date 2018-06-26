ЧМ-2018. Группа D. 3-й тур. Хорватия обыграла Исландию и вышла в плей-офф с первого места

В матче третьего тура встречались сборная Исландии и сборная Хорватии. Хорваты одержали победу и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места.

Группа D . 3-й тур

ИСЛАНДИЯ — ХОРВАТИЯ — 1:2 (0:0)

Ростов-на-Дону. 26 июня.

Стадион «Ростов Арена». 43472 зрителя.

Судья: Антонио Матеу Лаос (Испания).

Исландия: Халльдоурсон, Севарссон, Ингасон, Рагнар Сигурдссон (Сигурдарсон, 70), Магнуссон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Гильфи Сигурдссон, Гуннарссон, Хадльфредссон, Гудмундссон, Финнбогасон (Гюдмюндссон, 85).

Хорватия: Калинич, Едвай, Чалета-Цар, Пиварич, Чорлука, Перишич, Ковачич (Ракитич, 82), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Крамарич, Пьяца (Ловрен, 70).

Голы: 0:1 — Бадель (53), 1:1 — Гильфи Сигурдссон (76, с пенальти), 1:2 — Перишич (90).

Предупреждения: Пьяца (14), Халлфредссон (59), Финнбогасон (64), Едвай (83), Севарссон (84).

16 (6) удары (в створ) 13 (2)

10 фолы 12

10 угловые 5

1 офсайды 3

41 % владения мячом 59

Игра на выход сборной Аргентины в плей-офф. Для хорватов эта встреча ничего не решала, команда Златко Далича ушла в отрыв, заняв первое место. А Исландцы могли зацепиться за 1/8 финала чемпионата мира при очень жестких условиях. Первое — победа над хорватами, второе — проигрыш Аргентины в параллельном матче. Ни того, ни другого не произошло. Обе команды забили голы на последних минутах. Матч, который проходил в Ростове-на-Дону, получился не очень захватывающим. По крайней мере, первый тайм. Все голы были забиты во второй половине встречи. Милан Бадель на 53-й минуте поразил ворота «викингов» и вывел свою команду вперед, но на 76-й минуте арбитр встречи Антонио Матеу Лаос назначил пенальти в ворота Ловре Калинича, который успешно реализовал Гильфи Сигурдссон. Казалось бы, все, но на 90-й минуте Иван Перишич забил победный гол, не дав Исландии никаких шансов. Матч завершен — 1:2, хорваты выходят в плей-офф с первого места, где сыграют со сборной Дании.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press