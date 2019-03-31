Леонид Слуцкий: «Витесс» заслуживал большего»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выразил разочарование результатом матча 27-го тура нидерландской Эредивизии с «АДО Ден Хааг». Команда российского специалиста сыграла вничью со счетом 3:3.

«Я разочарован результатом и считаю, что мы заслуживали большего. Такое происходит с нами уже не в первый раз в этом сезоне. Каждый раз причиной неудачи становятся ошибки в простых ситуациях. И снова трех голов оказывается для нас недостаточно для победы», — сказал 47-летний специалист

Серия «Витесса» без побед в чемпионате Нидерландов достигла трех матчей. Команда из Арнема занимает пятое место в чемпионате Голландии с 41 очком в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal International