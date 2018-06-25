ЧМ-2018. Группа B. 3-й тур. Португалия сыграла вничью с Ираном, пропустив гол на последней минуте

В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» встречались сборная Португалии и сборная Ирана. Португальцы пропустили гол на последней минуте, сыграв вничью, команда Фернанду Сантуша встретится со сборной Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира.

Группа B . 3-й тур

ИРАН — ПОРТУГАЛИЯ — 1:1 (0:1)

Саранск. 25 июня.

Стадион «Мордовия Арена». 36823 зрителя.

Судья: Энрике Касерес (Парагвай).

Иран: Беиранванд, Хоссеини, Пуралиганджи, Резаян, Хаджсафи (Мохаммади, 56), Амири, Эззатоллахи (Ансарифард, 76), Эбраими, Джаханбакш (Гходдос, 70), Тареми, Азмун.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Жоау Мариу (Моутинью, 84), Адриен Силва, Карвалью, Куарежма (Бернарду Силва, 70), Андре Силва, Роналду.

Голы: 0:1 — Куарежма (45), 1:1 — Ансарифард (90, с пенальти).

Незабитый пенальти: Роналду (53, вратарь).

Предупреждения: Геррейро (33), Хаджсафи (52), Азмун (54), Куарежма (64), Роналду (83).

17 (7) удары (в створ) 7 (1)

7 фолы 16

7 угловые 2

1 офсайды 3

62 % владения мячом 38

В матче, который проходил в Саранске, решалось, кто из команд группы B вторую путевку в плей-офф, первой командой стала сборная Испания. Весь матч был в руках сборной Португалии, команда Фернанду Сантуша давила иранцев, и на 45-й минуте Рикарду Куарежма