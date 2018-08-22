«Локомотив» может приобрести полузащитника «Нанта» Абдулайе Туре

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Локомотив» заинтересован в приобретении хавбека «Нанта» Абдулайе Туре. Ранее 24-летнего игрока хотел получить «Бёрнли».

Руководство «Локомотива» готово выложить за трансфер 13 миллионов евро.

Абдулайе Туре выступает в «Нанте» с начала карьеры. В нынешнем сезоне он принял участие в обоих стартовых матчах команды в чемпионате Франции, в которых успел получить 1 красную карточку. «Нант» располагается на последнем месте в турнирной таблице с нулём очков в активе.

В прошлом сезоне «Нант» финишировал на девятой строчке в Лиге 1. Туре провёл 36 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые карточки.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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