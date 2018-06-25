Глава пресс-службы сборной Египта: «Не было никакого разговора на тему ухода Салаха из национальной команды»

Автор: Дмитрий Темников 0

Мохамед Салах

Накануне появились новости о том, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах хочет покинуть национальную команду из-за использования его имени в России в политических целях. В пресс-службе африканской сборной прокомментировали эту ситуацию.  

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его «Twitter», — заявил руководитель пресс-службы сборной Египта Усама Исмаил.

Напомним, «фараоны» не решили задачу по выходу из группы, проиграв в двух стартовых встречах ЧМ-2018 Уругваю (0:1) и России (1:3). Сегодня египтяне проведут последний матч на турнире, сыграя против Саудовской Аравии в Волгограде (17:00 по московскому времени).

Фото: Global Look Press
Источник: RT

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