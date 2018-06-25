Лионель Месси: «Не хотел бы уходить из футбола без главного трофея в мире»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, что для него значит чемпионат мира. Также он заявил, почему не готов завершить международную карьеру.

«Для меня лично и для всей Аргентины чемпионат мира – особенное событие. Я всегда мечтал поднять над своей головой Кубок мира и испытать все эти эмоции. В своей карьере я выиграл все важные турниры на клубном уровне и не хотел бы уходить из футбола без главного трофея в мире», – заявил Лионель.

Напомним, перед последним туром группового этапа мирового первенства аргентинцы набрали один балл. На данный момент южноамериканцы находятся на последнем месте в квартете, для сохранение шансов на выход в 1/8 финала Аргентине нужно побеждать Нигерию в завтрашней игре (Санкт-Петербург, 21:00 по мск).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: The Sun