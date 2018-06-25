Лионель Месси: «Не хотел бы уходить из футбола без главного трофея в мире»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Аргентина — Исландия — 1:1. Москва. Стадион «Спартак». 16 июня 2018 г.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, что для него значит чемпионат мира. Также он заявил, почему не готов завершить международную карьеру. 

«Для меня лично и для всей Аргентины чемпионат мира – особенное событие. Я всегда мечтал поднять над своей головой Кубок мира и испытать все эти эмоции. В своей карьере я выиграл все важные турниры на клубном уровне и не хотел бы уходить из футбола без главного трофея в мире», – заявил Лионель.

Напомним, перед последним туром группового этапа мирового первенства аргентинцы набрали один балл. На данный момент южноамериканцы находятся на последнем месте в квартете, для сохранение шансов на выход в 1/8 финала Аргентине нужно побеждать Нигерию в завтрашней игре (Санкт-Петербург, 21:00 по мск).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: The Sun

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