Покупка Александра Головина не является приоритетом для «Ювентуса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Александр Головин

«Ювентус» не рассматривает трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина приоритетным. Стороны ведут переговоры о переходе 22-летнего хавбека, но не могут договориться о сумме сделки.

С учетом того, что ЦСКА требует за игрока 25 миллиона евро, руководство туринцев не будет настаивать на осуществлении трансфера.

Если переход не состоится, «Ювентус» готов переключиться на другие варианты, особенно после подписания контракта с Эмре Джаном.

Ранее «Ювентус» предложил за Головина 20 миллионов евро и процент от перепродажи игрока.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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