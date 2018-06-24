Покупка Александра Головина не является приоритетом для «Ювентуса»

«Ювентус» не рассматривает трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина приоритетным. Стороны ведут переговоры о переходе 22-летнего хавбека, но не могут договориться о сумме сделки.

С учетом того, что ЦСКА требует за игрока 25 миллиона евро, руководство туринцев не будет настаивать на осуществлении трансфера.

Если переход не состоится, «Ювентус» готов переключиться на другие варианты, особенно после подписания контракта с Эмре Джаном.

Ранее «Ювентус» предложил за Головина 20 миллионов евро и процент от перепродажи игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»