УЕФА исключит «Милан» из еврокубков на два года

УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года. Миланский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей.

Раннее сообщалось, что итальянский клуб будет исключен из Лиги Европы-2018/19 и оштрафован на € 30 млн. На данный момент президент «Милана» Ли Йонхонг ведет переговоры с североамериканскими инвесторами.

Решение УЕФА будет озвучено в понедельник, 25 июня. В случае долгосрочной дисквалификации руководство итальянской команды намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Если «Милан» исключат из еврокубков, то в групповом этапе Лиги Европы-2018/19 выступит «Аталанта», а в квалификации сыграет «Фиорентина».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport