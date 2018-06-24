УЕФА исключит «Милан» из еврокубков на два года

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Milan

УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года. Миланский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей.

Раннее сообщалось, что итальянский клуб будет исключен из Лиги Европы-2018/19 и оштрафован на € 30 млн. На данный момент президент «Милана» Ли Йонхонг ведет переговоры с североамериканскими инвесторами.

Решение УЕФА будет озвучено в понедельник, 25 июня. В случае долгосрочной дисквалификации руководство итальянской команды намерено обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Если «Милан» исключат из еврокубков, то в групповом этапе Лиги Европы-2018/19 выступит «Аталанта», а в квалификации сыграет «Фиорентина».

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джанлуиджи Доннарумма

Фанаты «Милана» освистали Джанлуиджи Доннарумму, в ответ он похлопал по эмблеме клуба на груди

Джанлуиджи Доннарумма

«Ливерпуль» начнет переговоры по Джанлуиджи Доннарумме после финала ЛЧ

UEFA

Стамбул, Гданьск, Вена и Порту примут финалы еврокубковых турниров 2019/20 

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 