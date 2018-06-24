Набиль Фекир может перейти в «Реал»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал, что на форварда команды Набиля Фекира претендует не только «Ливерпуль». Игроком интересует мадридский «Реал».

«Когда сорвался его переход в «Ливерпуль», Набилем заинтересовались многие клубы, не только «Реал» со своим новым тренером.

Все возможно. Мы хотим, чтобы он остался. Но если он намерен уйти, постараемся найти ему наиболее подходящий клуб», – сказал Олас.

В минувшем сезоне Фекир сыграл в 30 матчах, забил 18 голов и отдал восемь передач.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN SPORTS