Набиль Фекир может перейти в «Реал»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Фекир

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал, что на форварда команды Набиля Фекира претендует не только «Ливерпуль». Игроком интересует мадридский «Реал».

«Когда сорвался его переход в «Ливерпуль», Набилем заинтересовались многие клубы, не только «Реал» со своим новым тренером.

Все возможно. Мы хотим, чтобы он остался. Но если он намерен уйти, постараемся найти ему наиболее подходящий клуб», – сказал Олас.

В минувшем сезоне Фекир сыграл в 30 матчах, забил 18 голов и отдал восемь передач.

Фото: Global Look Press
Источник: beIN SPORTS

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