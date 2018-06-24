Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции за поступок своих футболистов

Автор: Дмитрий Темников 0

Накануне сборная Германии одержала победу над Швецией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ, забив решающий гол на 95-й минуте. сообщается, что немецкие футболисты побежали праздновать взятие ворот к скамейке скандинавской сборной. 

«Это была эмоциональная игра. В конце концов реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы принесли извинения тренеру сборной Швеции и его команде. Просим прощения!» — такое заявление появилось в официальном твиттере Немецкого футбольного союза.

Напомним, теперь в активе сборной Германии три очка. Для выхода в 1/8 финала игрокам Йоахима Лева нужно обыграть Корею и забить в ворота азиатской сборной как можно больше голов, чтобы опередить Швецию по разнице забитых и пропущенных мячей (в случае, если скандинавы выиграют у Мексики).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Немецкого футбольного союза

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