Немецкий футбольный союз извинился перед сборной Швеции за поступок своих футболистов

Накануне сборная Германии одержала победу над Швецией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ, забив решающий гол на 95-й минуте. сообщается, что немецкие футболисты побежали праздновать взятие ворот к скамейке скандинавской сборной.

«Это была эмоциональная игра. В конце концов реакция и жесты тренерского штаба сборной Германии по отношению к шведской команде были слишком эмоциональными. Это совсем не в нашем стиле. Мы принесли извинения тренеру сборной Швеции и его команде. Просим прощения!» — такое заявление появилось в официальном твиттере Немецкого футбольного союза.

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 23, 2018

Напомним, теперь в активе сборной Германии три очка. Для выхода в 1/8 финала игрокам Йоахима Лева нужно обыграть Корею и забить в ворота азиатской сборной как можно больше голов, чтобы опередить Швецию по разнице забитых и пропущенных мячей (в случае, если скандинавы выиграют у Мексики).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Немецкого футбольного союза