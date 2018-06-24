Матч Англия — Панама пройдет при температуре выше климатической нормы

Сегодняшняя встреча 2-го тура группового этапа ЧМ между Англией и Панамой пройдет при аномальной жаре. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

«В этот день максимальная температура достигнет +30… +33 °C, это на 7—9 °C выше нормы и в целом выше даже июльских норм. Легкий ветерок не принесет облегчения, поскольку он будет южным. В тени температура не опустится ниже +25 °C, ночью — ниже +20 °C», — рассказала она.

Напомним, игра ймежду Англией и Панамой пройдет на арене «Нижний Новгород» начнется в 15:00. Перед очной встречей англичане набрали 3 очка, а в активе новичков нет ни одного набранного балла.

Фото: Global Look Press

Источник: РИА Новости