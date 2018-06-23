В «Витесс» перешел Макс Кларк, с этим игроком Леонид Слуцкий работал в «Халл Сити»

Защитник «Халл Сити» Макс Кларк продолжит карьеру в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. 22-летний английский футболист перешел в «Витесс» на правах свободного агента, подписав с клубом соглашение, которое будет рассчитано на три года.

Кларк работал под руководством Слуцкого в «Халл Сити» в первой половине минувшего сезона.

«С нетерпением жду начала работы в Нидерландах. Амбиции и стиль игры «Витесса» выглядят привлекательно. К тому же ранее мне уже доводилось успешно поработать под руководством главного тренера команды Леонила Слуцкого», — сказал Кларк.

В минувшем сезоне Кларк принял участие в 27 матчах (25 – в основе) за «Халл Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Витесса»