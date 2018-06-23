Тьяго Силва: «Когда я отдал мяч костариканцам, Неймар оскорбил меня»

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал ссору с бразильским нападающим Неймаром во время матча второго тура группового этапа ЧМ — 2018 с командой Коста-Рики (2:0). Конфликт между игроками произошел после того, как Силва вернул матч костариканцам после остановки.

«Меня расстроило поведение Неймара. В момент, когда я отдал мяч сопернику, он оскорбил меня. Но я по-прежнему считаю, что был прав в том эпизоде, потому что это помогло нам выиграть время. Я спокойно отнесся к данной ситуации, но мне было грустно услышать подобное в свой адрес», — сказал Силва.

22 июня бразильцы выиграли у сборной Коста-Рики благодаря мячам Филиппе Коутиньо и Неймара. Оба гола были забиты уже в компенсированное арбитром время.

После победы над командой Коста-Рики бразильцы набрали четыре очка и возглавили группу E. В заключительном поединке группового этапа им предстоит встреча с командой Сербии.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP