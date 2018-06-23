В Екатеринбурге загорелся самолет с перуанскими фанатами

Возгорание произошло на борту самолета, перевозившего 70 перуанских болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень. За 20 минут до посадки пассажиры самолета услышали взрыв, после чего в салон стал проникать дым.

Сначала раздался громкий хлопок, после чего в салоне появился дым. Экипаж самолета призвал пассажиров не паниковать, но не объяснил, что произошло конкретно.

Инцидент произошел перед посадкой самолета, поэтому никто не пострадал. Из Тюмени перуанцы продолжат путь в Сочи, где Перу сыграет с Австралией.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Фото: Global Look Press

Видео: TUTV2018

Источник: RPP