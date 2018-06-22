ЧМ-2018. Группа E. 2-й тур. Сборная Швейцарии обыгрывает сборную Сербии на последних минутах

В матче второго круга встречались сборная Сербии и сборная Швейцарии. Сильнее оказались швейцарцы, забив гол на последних минутах матча.

ЧМ-2018. 2-й тур.

СЕРБИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:2 (1:0).

Калининград. 22 июня.

Стадион «Калининград». 33167 зрителя

Судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич (Радович, 81), Милинкович-Савич, Костич (Ляйич, 64), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер (Дрмич, 90), Сеферович (Гавранович, 46).

Голы: 1:0 — Митрович (5), 1:1 – Джака (52), 1:2 — Шакири (90).

Предупреждения: Милинкович-Савич (34), Миливоевич (39), Матич (45), Митрович (87), Шакири (90).

12 (3) удары (в створ) 20 (5)

17 фолы 12

3 угловые 7

0 офсайды 3

41 % владения мячом 59

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Сербия принимала Швейцарию. Сербы в первом туре неожиданно обыграли Коста-Рику со счетом 1:0 благодаря голу Александра Коларова. Швейцария также удивительно отобрала очки у одного из главных фаворитов чемпионата мира — Бразилии, сыграв с ними 1:1. Этот матч решал, кто займет второе место в группе E, и сильнее оказалась Швейцария. Уже на пятой минуте встречи Александр Митрович поразил ворота швейцарцев, а ответил ему Гранит Джака, который забил на 52-й минуте. Решающим стал мяч Джердана Шакири, гол был забит на 90-й минуте. Матч завершен — 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»