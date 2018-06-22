ЧМ-2018. Группа E. 2-й тур. Сборная Швейцарии обыгрывает сборную Сербии на последних минутах

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче второго круга встречались сборная Сербии и сборная Швейцарии. Сильнее оказались швейцарцы, забив гол на последних минутах матча.

ЧМ-2018. 2-й тур. 
СЕРБИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:2 (1:0).
Калининград. 22 июня.
Стадион «Калининград». 33167 зрителя
Судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич (Радович, 81), Милинкович-Савич, Костич (Ляйич, 64), Митрович.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер (Дрмич, 90), Сеферович (Гавранович, 46).
Голы: 1:0 — Митрович (5), 1:1 – Джака (52), 1:2 — Шакири (90).
Предупреждения: Милинкович-Савич (34), Миливоевич (39), Матич (45), Митрович (87), Шакири (90).

12 (3) удары (в створ) 20 (5)
17 фолы 12
угловые 7
офсайды 3
41 % владения мячом 59

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Сербия принимала Швейцарию. Сербы в первом туре неожиданно обыграли Коста-Рику со счетом 1:0 благодаря голу Александра Коларова. Швейцария также удивительно отобрала очки у одного из главных фаворитов чемпионата мира — Бразилии, сыграв с ними 1:1. Этот матч решал, кто займет второе место в группе E, и сильнее оказалась Швейцария. Уже на пятой минуте встречи Александр Митрович поразил ворота швейцарцев, а ответил ему Гранит Джака, который забил на 52-й минуте. Решающим стал мяч Джердана Шакири, гол был забит на 90-й минуте. Матч завершен — 1:2.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бразилия

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 17 июня

Чемпионат мира по футболу. Германия — Мексика — 0:1. Москва. Стадион «Лужники». 17 июня 2018 г.

Немцы начинают защиту титула с поражения от Мексики, бразильцы не смогли одолеть Швейцарию, трансферные цели «Реала». Главные новости дня

Coutinho

Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 22 июня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 