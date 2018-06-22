ЧМ-2018. Группа D. 2-й тур. Нигерия побеждает Исландию

В матче Нигерия – Исландия могла решиться судьба сборной Аргентины. Однако нигерийские «супер орлы» оставили команде Месси весомые шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2018. 2-й тур.

НИГЕРИЯ — ИСЛАНДИЯ — 2:0 (0:0).

Волгоград. 22 июня.

Стадион «Волгоград Арена». 40904 зрителя

Судья: Мэтт Конгер (Новая Зеландия)

Нигерия: Узохо, Омеруо, Трост-Эконг, Балогун, Идову (Эбейи, 46), Мозес, Оби Микел, Ндиди, Этебо, Муса, Ихеаначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон (Игнассон, 65), Магнуссон, Гисласон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Скуласон, 87), Бьярнасон, Финнбогасон, Бедварссон (Сигурдарссон, 71).

Голы: 1:0 — Муса (49), 2:0 – Муса (75).

Незабитый пенальти: Г. Сигурдссон (83).

Предупреждение: Идову (44).

12 (6) удары (в створ) 8 (3)

9 фолы 10

6 угловые 5

1 офсайды 0

61 % владения мячом 39

После поражения от хорватов, сборная Аргентины оказалась на грани вылета с ЧМ-2018. В случае победы Исландии над Нигерией «бело-голубые» сохраняли бы мизерные шансы на выход из группы. Однако у «супер орлов» был свой взгляд на этот счет. В первом тайме нигерийцы не давали «викингам» свободно принимать мяч, изредка огрызаясь контратаками. Вторая половина началась с гола Ахмеда Мусы, воплотившего в гол передачу Мозеса в правого фланга – 1:0, африканцы повели в счете. За 15 минут до конца основного времени нигерийцы убежали в быструю атаку и Муса завершил сольный проход вторым голом – 2:0! Вскоре у северян появился шанс сократить отставание – после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти. Но лидер «викингов» Гильфи Сигурдссон отправил мяч выше ворот. Исландия попыталась устроить навал — «супер орлы» уверенно оборонялись, успешно отстояв двукратное преимущество. 2:0 — Нигерия включается в борьбу за выход из группы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»