В ЦСКА перешел 19-летний словенский хавбек Яка Бийол

В свете возможного ухода Александра Головина в «Ювентус» ЦСКА ищет усиление средней линии. 19-летний хавбек Яка Бийол перешел из словенского «Рудара» в армейскую команду.
Контракт, связавший центрального полузащитника с российской командой, рассчитан на ближайшие пять сезонов. У футболиста есть опыт выступлений за молодежную сборную Словении.
Яка Бийол уже прибыл на сбор в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе в составе ЦСКА.
В минувшем сезоне юный хавбек провел за «Рудар» 30 игр в Высшей лиге Словении и забил три мяча.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ЦСКА