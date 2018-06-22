В ЦСКА перешел 19-летний словенский хавбек Яка Бийол

В свете возможного ухода Александра Головина в «Ювентус» ЦСКА ищет усиление средней линии. 19-летний хавбек Яка Бийол перешел из словенского «Рудара» в армейскую команду.

Контракт, связавший центрального полузащитника с российской командой, рассчитан на ближайшие пять сезонов. У футболиста есть опыт выступлений за молодежную сборную Словении.

Яка Бийол уже прибыл на сбор в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе в составе ЦСКА.

В минувшем сезоне юный хавбек провел за «Рудар» 30 игр в Высшей лиге Словении и забил три мяча.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»